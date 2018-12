Pasing - Am Donnerstag, 13. Dezember, hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gräfstraße eigenartige Geräusche aus dem Flur. Aus Neugier öffnete er seine Tür - da kam ihm ein Unbekannter entgegen. Der Bewohner konnte anschließend Beschädigungen an der Wohnungstür seines Nachbarn feststellen. Der Unbekannte verließ das Gebäude mit einer weiteren Person und flüchtete in einem Auto.