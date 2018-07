Versuchter Totschlag Unter Mitbewohnern: Blutiger Streit ums Internet

Geschädigter eine Woche in stationärer Behandlung

Abdul S., der durch den Schlag zu Boden gegangen war, erlitt unter anderem ein offenes Schädel-Hirn-Trauma mit einem Bruch im oberen Bereich des Schädelknochens, einen Bruch der Stirnhöhlen und einen Bruch des Augenhöhlenbodens, und war eine Woche in stationärer Behandlung. Faris H. hatte sich, nachdem S. zu Boden gegangen war, sogleich dessen Bruder zugewandt, mit dem es zu einer neuerlichen Auseinandersetzung kam.

Faris H. war es sichtlich ein Bedürfnis, sich zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zu äußern. Er habe seit Februar 2016 in Simbach gelebt, so der 26-Jährige, der 2015 vor dem IS und der Volksmiliz der Schiiten mit Ziel England aus seiner Heimat geflohen war, weil zwei seiner Geschwister für die Amerikaner gearbeitet hatten.



Das Zusammenleben sei stets harmonisch gewesen; auch mit den Brüdern S. und Achmet T. - den ebenfalls ein Verfahren erwartet - habe er sich gut verstanden. Erst drei Tage vor der Tat sei die Stimmung gekippt. Da sei er auf dem Simbacher Volksfest von den Brüdern angegriffen worden.

Am nächsten Tag sei er mit einer Mitarbeiterin der Caritas zur Polizei und habe Anzeige erstattet. Zurück in der Asylbewerberunterkunft sei er in Gegenwart der Caritas-Mitarbeiterin von den Brüdern beschimpft und bedroht worden; die Polizei habe einschreiten müssen.

Auf den Grund für die Reibereien kam Faris H. erst zu sprechen, als Richter Kring ihm vorhielt, dass laut etlicher Zeugen ein Streit um die Internetnutzung Auslöser für den Streit war. Dies stimme, so der 26-Jährige. Er sei im Netz gewesen, als einer der Brüder gekommen sei und den Stecker gezogen habe. Wieso, das konnte Faris H. nicht sagen. Er sei betrunken gewesen, gab er noch an. Drei Maß habe er auf dem Volksfest getrunken gehabt.

Zur Tat selbst sagte H., er habe sein Zimmer erst mit der Polizei verlassen. Er habe nur gehört, dass es unten im Hof einen Tumult gebe. Dabei ließ sich der Iraker auch nicht durch den Vorhalt Krings beirren, dass die Staatsanwaltschaft aufgrund etlicher Zeugenaussagen davon ausgeht, dass er und Achmet T. die Verfolger der Brüder S. gewesen sind.

Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.