Versuchter Totschlag: Auf Mann eingestochen

Bei Paul T. (60, Namen geändert) hatte es geklingelt. Der Reifenmonteur schaute aus dem Fenster, weil er keinen Besuch erwartete. Den Mann vor dem Haus kannte er nicht, gleichwohl öffnete er die Tür. Er nahm an, es könnte sich um einen Kunden handeln, erzählt Paul T. im Zeugenstand des Landgerichts. Doch der Fremde wollte keine Reifen wechseln lassen, sondern Stoff für seine Sucht. Ein gewisser Metin habe ihm gesagt, bei Paul T. könne er was bekommen. Der 60-Jährige bot ihm an, gemeinsam Marihuana zu rauchen. Mehr könne er nicht für ihn tun.