Ramersdorf - Die Polizei hat die Wohnungstür mit einem eigens angebrachten Vorhängeschloss versperrt. Darunter kleben noch Reste vom schwarzen Pulver der Spurensicherung. Zwei Tage nach dem versuchten Tötungsdelikt ist die Wohnung menschenleer. Die Mutter und ihre drei Töchter (4, 8 und 10 Jahre alt), die bis Freitag in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung der Gewofag in Ramersdorf lebten, wurden – wie auch ihre beiden Hunde – vorübergehend woanders untergebracht. Bei den Nachbarn sitzt der Schreck tief. "Mir tun die Kinder so leid. Es ist entsetzlich", sagte eine Frau, die selbst Mutter ist, zur AZ. Ihr Ehemann: "Ich habe die Schreie der Kinder aus der Wohnung gehört: ‘Mama’, ‘Mama!’"