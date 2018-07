Am Tag, der vieles verändern sollte, fuhren die beiden Familien gemeinsam in die Nachbarstadt Deggendorf. Der elfjährige Simon mit seinem Terriermischling "Bonsai" und die afrikanische Seble S. bleiben zuhause. Der dritte Zurückgebliebene war der neue Dachgeschossbewohner. Um 17.30 Uhr sieht Seble S. ins Treppenhaus. "Ich sah, wie er mit Simon die Treppe herunterkam. Er hatte ihn umklammert, das Messer am Hals. Es war überall Blut.", erzählt sie. Selble rief ihren Ehemann am Handy an. Als die Familien zurückkamen, waren Polizei und Notarzt schon da. Simons Angreifer flüchtete. Zwei Kilometer weiter konnten ihn Polizeibeamte fassen.