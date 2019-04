Wasserlosen - Mit viereinhalb Kilogramm Marihuana und 30 Gramm Kokain im Kofferraum haben Polizisten einen jungen Autofahrer auf der Autobahn 7 erwischt. Die Drogen seien in einer Sporttasche gewesen, teilten die Beamten am Dienstag mit. Sie gehen davon aus, dass der 22-Jährige das Marihuana und Kokain in Schleswig-Holstein abgeholt hatte und nach Baden-Württemberg bringen wollte.