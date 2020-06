Olching - Auf den 16-Jährigen wartet ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls: Zwei Streifen der Münchner Bundespolizei haben in der Nacht auf Samstag am Bahnhof Olching in Landkreis Fürstenfeldbruck einen an der Hand blutenden 16-Jährigen und einen 20-Jährigen - er gilt nach derzeitigem Ermittlungsstand als Zeuge - angetroffen.