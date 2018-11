München - Eine junge Frau wurde am Samstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, Opfer eines schrecklichen Übergriffs. Wie die Polizei berichtet ging die 19-jährige Münchnerin durch den Manzinger Park. Dort traf sie auf einen ihr unbekannten Mann, der sie am Arm umklammerte und in ein nahegelegenes Gebüsch schubste. Wie die Polizei berichtet, hielt er ihr den Mund zu und packte sie gleichzeitig am Hals. Die 19-Jährige wehrte sich, so dass der Mann von ihr abließ. Sie rannte davon und verständigte die Polizei.