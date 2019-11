Ein Justizbeamter erklärt als Zeuge, dass es bei drei Anfragen (unter anderem in der JVA Landsberg und der JVA Würzburg) keinen Therapieplatz für Mohamed B. gegeben habe. In der JVA Straubing wollte aber wiederum der 35-Jährige nicht therapiert werden. Kommt er also in Sicherungsverwahrung? Der entscheidende Mann in diesem Verfahren dürfte Cornelis Stadtland werden. An seinem psychiatrischen Gutachten des Angeklagten wird sich das Gericht orientieren.