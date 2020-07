Verstorben mit 91 Jahren Die Welt gedenkt Oscarpreisträger Ennio Morricone

Soundtrack eines Lebens

Die britische Autorin Joanne Harris (56, "Chocolat") erinnerte sich bei Twitter an eine Episode mit Morricone, der der "Schöpfer des Soundtracks zu vielen Passagen meines Lebens" gewesen sei. Harris habe ihn einst bei den Britisch Academy Film Awards (Baftas) getroffen. "In meinem schlechten Italienisch wollte ich ihm sagen, wie tief verbunden ich mit seinem Werk war und wie sehr es mir am Herzen lag - und ich konnte nur sagen: 'Ich bin ein Fan.'"

Edgar Wright (46), Regisseur der "Cornetto-Trilogie" um "Shaun of the Dead", war ebenso voll des Lobes für Morricone. Er wisse gar nicht, wo er anfangen solle, schrieb Wright bei Twitter. Morricone konnte laut ihm "einen durchschnittlichen Film in einen verwandeln, den man gesehen haben muss, einen guten Film in Kunst und einen großartigen Film in einen legendären." Sein ganzes Leben lang habe der 46-Jährige die Musik Morricones auf seiner Anlage gespielt.

Auch die Welt der Videospiele konnte Morricone beeinflussen. Der ebenfalls legendäre japanische Entwickler Hideo Kojima (56) nutzte das Lied "Here's To You" in "Metal Gear Solid V: Ground Zeroes". Kojima sei "schockiert" von der Nachricht des Todes Morricones. Gerade erst habe er sich die Musik zum Film "Die Legende vom Ozeanpianisten" gekauft.