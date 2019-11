Labor will Tiere töten

Eine Unterbringung der Labor-Tiere sei problemlos möglich, sagt Mülln. "Es gibt für jedes Tier einen Platz. Die Zivilbevölkerung wird nicht zulassen, dass diese Tiere, die im LPT teilweise seit vielen Jahren leiden, verschachert oder getötet werden." Diese Gefahr bestehe, so Mülln weiter. "Das LPT gönnt uns diesen Erfolg nicht".

Für die "Soko Tierschutz" ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen. "Wir erhöhen nochmals den Druck", sagt der Organisationssprecher. Das LPT versuche mit dem Manöver, von den anderen Standorten in Neugraben Hamburg und Löhndorf in Schleswig-Holstein abzulenken und hoffe, dass dort die Quälerei an Kaninchen, Meerschweinchen, Mäusen, Ratten, Schweinen und Fischen weitergehen könne "Das werden wir nicht zulassen. Ich frage mich, wann die Staatsanwaltschaft endlich Konsequenzen zieht. Seit Wochen können Beweismittel verschwinden und die Staatsanwaltschaft wartet ab.

In LPT-Laboren wurden auch Medikamente getestet

Es gehe hier auch um die Gefährdung von Menschen, so Mülln. Die ARD hatte von Fälschungen an Medikamentenstudien des LPT in Standorten Hamburg und Schleswig-Holstein berichtet. Die Hamburger Gesundheitsbehörde schaltete deshalb die Staatsanwaltschaft ein.

Die "Soko" ruft für Samstag, den 16. November erneut zu einer Großdemo auf. Das Ziel: die Schließung aller drei Tierlabore des LPT.