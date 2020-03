Versteigerung bei Ex-"Glücksrad"-Fee Maren Gilzer sammelt nackte Porzellanfrauen

Die unzähligen nackten Frauenkörper sorgten offenbar bereits für so manches Missverständnis: "Einige Herren haben mich beim Besuch in meiner Wohnung gefragt: 'Bist Du ganz sicher, dass Du nicht eher auf Frauen stehst?'", lacht die 60-Jährige. Am Strand achte sie tatsächlich eher auf Frauen, gibt Gilzer zu. "Frauen sind abwechslungsreicher. Da gibt es viel mehr zu beobachten. Aber ansonsten bin ich voll hetero!", erklärt sie in der Sendung "Schätzen, bieten, bangen".