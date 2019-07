Versteckspiel offiziell vorbei? Shawn Mendes und Camila Cabello: Heiße Küsse im kühlen Nass

Betrieben die beiden Musikstars Shawn Mendes (20, "Illuminate") und Camila Cabello (22) anfangs noch eifrig Geheimniskrämerei bezüglich ihrer Beziehung zueinander, so turteln die zwei inzwischen immer unbeschwerter in der Öffentlichkeit. Nachdem Mitte Juli bereits ein verwaschenes Video aufgetaucht war, das Mendes und Cabello küssend in einem Café zeigen soll, bieten die jüngsten Paparazzi-Schnappschüsse deutlich weniger Interpretationsspielraum.