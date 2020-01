Bei der Jong Ajax, wie die Reservemannschaft der Amsterdamer genannt wird, gehörte er in der Folge ebenso zum Stammpersonal bei der U19 in der UEFA Youth League. Ein Einsatz bei den Profis sollte ihm trotz konstant guter Leistungen verwehrt bleiben. Seinen Schritt ins Ausland hat Kühn derweil nicht bereut. "In erster Linie wird man im Ausland selbstständiger", sagte er im Herbst: "Zwar habe ich auch in Leipzig in einem Internat gewohnt und war weit weg von zu Hause, aber eine andere Sprache bringt dann doch nochmal eine zusätzliche Herausforderung mit sich. Ich bin im Ausland persönlich gereift."