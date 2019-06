Verstärkung für die letzte Staffel "Star Trek"-Star Denise Crosby steigt bei "Suits" ein

Crosby soll eine wiederkehrende Rolle in der neunten Staffel haben, die sich vor allem um Harveys Kampf drehen soll, den angeschlagenen Ruf seiner Kanzlei wiederherzustellen. Bisher ist sie vor allem durch ihre Rolle als Lieutenant Tasha Yar in "Star Trek: The Next Generation" bekannt und hat außerdem in Serien wie "Ray Donovan" und "The Walking Dead" mitgespielt.