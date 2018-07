Nun läuft der Ex-Bayreuther Böhnlein - er unterschrieb im Rahmen der zweigleisigen Planungen der Sechzger einen Zweijahresvertrag - selbst für seinen Herzensklub auf: "Ich lebe einen Traum. Selbst, als ich in Hamburg oder Fürth gespielt habe, schaute ich mir so viele Spiele wie möglich auf Sky an", meinte der wie Nico Karger in Kronach geborene Neulöwe. Zum Durchbruch hat es bei beiden Klubs nicht gereicht.