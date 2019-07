Nur der Flughafen in Frankfurt am Main hat mit 30 Prozent unplanmäßiger Flüge schlechtere Zahlen vorzuweisen. Von 112.700 Flügen sind 32.200 verspätet und 1.640 gar nicht gestartet. Am besten schneidet der Flughafen Leipzig/Halle mit 14,5 Prozent unplanmäßiger Flüge im Pünktlichkeits-Ranking ab und belegt damit den letzten Platz.