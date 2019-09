Versöhnung zur Hochzeit? Liam Gallagher: Er will seinen Bruder Noel zur Hochzeit einladen

Seit vielen Jahren tobt ein Krieg zwischen den beiden Gallagher-Brüdern Liam (46, "Shockwave") und Noel (52, "In the Heat of the Moment"). Doch jetzt könnte es eine erste Annäherung zwischen den beiden ehemaligen "Oasis"-Bandmitgliedern geben. Denn Liam will seinen Bruder zu seiner Hochzeit einladen.