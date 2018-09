Versöhnung mit Wirt Happy End am Sushi-Band

Landshut - Eine aufregende Woche liegt hinter Jaroslav Bobrowski: Nachdem er bei einem "All you can eat"-Asiaten in Ergolding 100 Teller Sushi verputzt hat und daraufhin Hausverbot bekam (wir berichteten) , stürzten sich sämtliche Medien auf den 30-jährigen Triathleten. Gar von einem "All you can eat-Eklat" war die Rede. Doch nun gibt es ein Happy End: Der Sushi-Rekordler und der Wirt haben sich versöhnt, das Hausverbot ist aufgehoben.