"Ich würde mich freuen, wenn Mama und Papa wieder zusammenkommen. Aber ich weiß natürlich, dass das vermutlich nicht passieren wird", so Cheyenne gegenüber "Bild". Realistisch sind diese Hoffnungen in nächster Zukunft in der Tat nicht: Seit 2009 ist Uwe Ochsenknecht mit Kirsten Vierbrock liiert, seit drei Jahren auch verheiratet. Natascha dagegen ist seit einem Jahr wieder Single.