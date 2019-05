Am Freitag hören sich die Richter und die Parteien einen Sachverständigen an, der sein Gutachten zu dem Unfall vorstellt. Und der erläutert, dass sich der Porsche mit über 140 km/h wohl im Grenzbereich der sogenannten Kurvengrenzgeschwindigkeit befand. Sprich in dem Bereich, wo sich sein Sportwagen gerade noch lenken ließ. Wird die jeweilige Kurvengrenzgeschwindigkeit aber überschritten, kann das Fahrzeug dem Radius nicht mehr folgen und verlässt die Fahrbahn.