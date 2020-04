Verschwendung muss aufhören Giorgio Armani sieht Corona-Krise als Chance für die Fashionindustrie

"Was gerade geschieht, berührt mich zutiefst", sagt Giorgio Armani (85) in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie. Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" berichtet der italienische Modedesigner davon, das Gefühl zu haben, aktuell "vieles bewegen zu müssen, und zwar in unterschiedlichen Bereichen". Die Krise wolle er nutzen, um an einer besseren Zukunft zu arbeiten - vor allem in der Fashionindustrie.