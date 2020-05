Verschoben, verschollen, verworfen? Ein Jahr nach "Game of Thrones": Wie steht es um die Spin-offs?

Das wurde im Oktober des vergangenen Jahres vom US-Sender verkündet und zehn Episoden in Auftrag gegeben. Das praktische an "House Of The Dragon": Das Material dafür lieferte bereits Autor George R.R. Martin in Form des rund 900 Seiten langen Werks "Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros". Den narrativen Freischwimmer müssen die Showrunner hier also im Gegensatz zu den anderen Projekten nicht machen, sondern können sich auf reichlich Hintergrund-Historie rund um das Haus Targaryen freuen. Ganze 300 Jahre, um genau zu sein, die sich vor den Geschehnissen von "Game of Thrones" zugetragen haben.