Verschiedene Vorfälle mit drei Frauen Danny Masterson wegen Vergewaltigung angeklagt

Wie "The Hollywood Reporter" weiter meldet, soll gegen den Schauspieler bereits am Dienstag ein Haftbefehl beantragt worden sein. Am Mittwochvormittag sei Masterson dann verhaftet worden und am Nachmittag gegen eine Kaution von 3,3 Millionen US-Dollar (etwa 2,9 Mio. Euro) wieder auf freien Fuß gesetzt worden.