Verschieden kombinierbar Herbst-Trends 2019: Lederröcke in Karamell sind angesagt

Allmählich geht die Sommersaison dem Ende entgegen und die ein oder andere Herbstkollektion breitet sich schon in so mancher Mode-Boutique aus. Ein Kleidungsstück soll laut Fashion-Experten bereits ganz vorne bei den diesjährigen Herbst-Trends liegen: karamellfarbene Lederröcke in Midi-Länge. Das Besondere an dem Fashion-Teil ist, dass es unterschiedlich interpretiert und kombiniert werden kann. So wird der Rock gekonnt in Szene gesetzt...