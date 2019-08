Dafür bietet das Wohnmobil aber auch alles, worauf der moderne Aussteiger Wert legt: Internet ist "unbegrenzt vorhanden", wie sich der Anzeige entnehmen lässt, Ökostrom und ein selbstbewusster 80er-Retro-Look machen das Angebot perfekt. "Das ganze ist ein bisschen riskant", gibt der Vermieter auf Nachfrage zu. Denn eigentlich darf man in einem Wohnmobil auf öffentlichem Grund nur eine Nacht lang übernachten, und zwar, wenn man sich während einer langen Reise von einer Fahrt erholen muss.

Deswegen bittet er darum, dass man sich immer "unauffällig verhält", damit die Nachbarn nichts spitzkriegen. Sicherheitshalber würde er das Wohnmobil auch jede Woche umparken. Aber das gehört natürlich zum Leben "on the road", genauso wie Dosenbier und "Born to Be Wild".

Aber so schlecht ist die Idee vielleicht gar nicht. In München hat sich so mancher Student, der zu Semesterbeginn keine Wohnung gefunden hat, schon auf dem Zeltplatz einquartiert. In Japan gibt es aus Platzmangel bekannterweise auch Hotels mit kernspintomographen-artigen Röhren zum Übernachten. Warum also die Wohnmobile nicht auch vermieten?

Nur für seriöse Zahnmediziner

Wer in München ein Zimmer vermietet, kann sich die Mieter aussuchen. Schon in der Wohnungsanzeige heißt es oft: "Keine Haustiere", "nur Studenten", oder "nur Wochenendheimfahrer". In Berg am Laim ist gerade ein Zimmer für 400 Euro zu vermieten, bei dem die Anforderungen noch spezifischer sind. "Nur für Medizinstudenten oder Zahnmediziner" ist dort im Titel der Anzeige zu lesen.

Weshalb sich die Anzeige nur an diese Berufsgruppen richtet, bleibt unbeantwortet. Etwas weiter unten betont der Vermieter aber nochmal, dass sich bitte "nur Seriöse und Mediziner melden sollen". Jetzt fragt man sich, wer sich denn melden soll: Seriöse Mediziner, unseriöse Zahnmediziner – und wie viel Behandlungen pro Monat muss man mindestens durchführen?

Kleine Miete gegen nackte Haut

Die Kunst, in München eine WG zu finden, besteht darin, einen Kompromiss zwischen "gerade noch ohne Privatinsolvenz zu bezahlen" und "noch Teil der Zivilisation" hinzubekommen. Skeptisch wird man, wenn eine Wohnung sowohl eine gute Lage als auch einen guten Preis hat.

Da gibt es doch einen Haken, denkt man sich, wenn man auf ein Angebot für ein geräumiges Zimmer für 250 Euro in der Maxvorstadt stößt, und ja, das gibt es: "FKK-WG" steht dann irgendwo klein in der Beschreibung und dass es einen nicht stören soll, wenn die anderen alle nackt herumlaufen. Ob man sich auf ein derartiges Angebot einlassen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Allerdings sind die allermeisten Inserate für Nudisten-WGs eh nur ein Scherz.

Haben Sie auch seltsame Wohnungsanzeigen gesehen? Oder vielleicht selbst mal in einer ungewöhnlichen Wohnung gelebt?

