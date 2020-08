Veröffentlichung Anfang September Dokumentation über die letzten Tage von Robin Williams vorgestellt

Enthalten in der Dokumentation sind unter anderem alte Ausschnitte mit Williams. An einer Stelle in dem Trailer ist er mit den Worten zu hören: "Das, was am meisten zählt, sind andere. Darum geht es im Leben." In der Dokumentation werden unter anderem Williams' Witwe Susan Schneider Williams (56) sowie Freunde und Kollegen, darunter der Regisseur Shawn Levy (52), in Interviews zu sehen sein. Regie führte Tylor Norwood.