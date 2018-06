Täter von Ottobrunn: Kein Wort der Enschuldigung

Am Montag wurde der Täter von der Polizei ausgiebig zum Tatverlauf befragt. Nach AZ-Informationen erklärte er dabei, dass er wütend gewesen sei, da er seinen Whisky nicht mit in die Aufnahmeeinrichtung nehmen durfte. Aus dieser Wut heraus habe er das Fahrzeug angegriffen, das er fälschlicherweise für ein Polizeiauto gehalten habe. Wie der Mann, der seit rund drei Jahren in Deutschland lebt und bereits zuvor wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, ein Polizeiauto und einen Notarztwagen verwechseln konnte, ist unklar. Ebenso die Erklärung, inwiefern dies die Tat relativieren könnte. Offenbar fiel bei der Vernehmung kein Wort der Entschuldigung.