Pula/Passau - Bei einem Streit in einem Café in Kroatien ist ein 23-jähriger Niederbayer erstochen worden. Der Mann stamme aus dem Landkreis Passau und sei in Pula auf der bei Touristen beliebten Halbinsel Istrien Opfer der Tat worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Kroatischen Medien zufolge ereignete sich die Tag am Dienstag, der Deutsche erlag in der Nacht zum Mittwoch im Krankenhaus von Pula seinen Verletzungen.