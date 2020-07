Polizeieinsatz am Ammersee - angeblich auf dem Grundstück von Schlagerstar Helene Fischer (35, "Achterbahn"). "Gegen 7:30 Uhr wurden wir über eine verdächtige Wahrnehmung in Herrsching informiert", berichtet ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord der "Bild"-Zeitung. Die Einsatzkräfte seien am Mittwochmorgen zu einem Baugrundstück gerufen worden, auf dem "mehrere Personen über einen Zaun geklettert" sein sollen. Dem Bericht zufolge waren die Unbekannten vermummt.