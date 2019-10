Der zuständige Richter am Amtsgericht gab der Klägerin trotzdem Recht. Die Beklagte habe seiner Ansicht nach ihren Lebensmittelpunkt weiter in der anderen Wohnung gehabt. So blieb zum Beispiel ihr Hund dort, den sie ebenfalls versorgen musste. Die Tochter habe im Prozess auch selbst erklärt, dass sie die andere Wohnung weiter nutze und dort auch an mehreren Tagen in der Woche übernachte.