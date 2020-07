Verlust ist "ein Alptraum" "Glee"-Co-Star Chris Colfer erinnert an verstorbene Naya Rivera

Ihre Performance war magisch

Rivera singen zu hören und auftreten zu sehen, sei laut Colfer geradezu magisch gewesen: "Naya sang nicht nur ein Lied. Sie hat es zum Leben erweckt." Mit ihrer "heroischen und bahnbrechenden" Darstellung der Santana Lopez in "Glee" habe Rivera "Millionen von jungen Menschen auf der ganzen Welt, besonders in der LGBTQIA-Community, inspiriert". Manchmal sei Colfer so fasziniert von Riveras Darbietungen gewesen, dass er vergessen habe, dass er sich gerade mitten in der Aufzeichnung einer Szene mit ihr befinde.