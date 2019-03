Verlobungsfoto bei Instagram Jennifer Lopez und Alex Rodriguez sind verlobt

Das Paar ist seit circa zwei Jahren zusammen. Im Februar feierten Lopez und Rodriguez ihr Zweijähriges. Bei Instagram machte der 43-Jährige seiner jetzigen Verlobten zu diesem Anlass eine süße Liebeserklärung: "Ich kann nicht glauben, dass es erst zwei Jahre sind. Nur 730 Tage, die verflogen sind, aber für mich fühlt es sich so an, als wären wir schon immer zusammen. Wir sind für einander bestimmt und wie viel du mir bedeutest, kann ich nicht in Worte fassen."