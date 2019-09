Verlobung im Februar Hat Jennifer Lawrence heimlich geheiratet?

Ist Jennifer Lawrence (29, "Red Sparrow") etwa schon eine verheiratete Frau? Die Schauspielerin und ihr Verlobter, der Kunsthändler Cooke Maroney (33), wurden in New York vor dem Standesamt gesehen, wie die Klatschseite "Page Six" der "New York Post" berichtet. Ein Freund, zwei Security-Männer und der Starfotograf Mark Seliger befanden sich demnach in ihrer Gesellschaft, zudem trugen sie offizielle Dokumente bei sich.