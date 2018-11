Verlierer des Tages Woody Harrelson: Königliche Blamage

Ganz schön peinlich! Zwar sollte der Auftritt von Woody Harrelson (57, "Zombieland") der Schach-Weltmeisterschaft in London mediale Aufmerksamkeit bescheren, doch so hatte sich der Veranstalter das sicherlich nicht vorgestellt. Bei dem Match zwischen WM-Titelverteidiger Magnus Carles (27) und Herausforderer Fabiano Caruana (26) am Freitag sorgte der US-Schauspieler mit einem großen Fauxpas für mächtig Aufsehen.