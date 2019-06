Verlierer des Tages Will niemand Madonna sehen?

Am 12. September startet die "Madame X"-Tour von Pop-Queen Madonna (60). Doch wie "Page Six", das Promi-Portal der "New York Post", berichtet, hält sich der Ansturm auf die Tickets in Nordamerika in Grenzen. Wo früher innerhalb von Sekunden keine Karten mehr verfügbar waren, sind nun noch für etliche Daten zahlreiche Plätze vorhanden - und das obwohl die Konzerte an verhältnismäßig kleinen Veranstaltungsorten stattfinden und nicht in großen Stadien.