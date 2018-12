Verlierer des Tages Will Ferrell wird verschmäht

"Schaut euch 'Holmes and Watson' nicht an, der war so schlecht. Der halbe Kinosaal ist aufgestanden und gegangen", schreibt ein Kinobesucher bei Twitter. "Ich liebe Will Ferrell wirklich, aber das war einer der schlechtesten Filme, den ich je gesehen habe", lautet sein ernüchterndes Fazit. Und auch der "Rolling Stone" lässt an Ferrells Film kein gutes Haar. Dort heißt es, der Streifen sei "so schmerzhaft unlustig, dass wir nicht einmal sicher sind, ob das rechtlich als Komödie bezeichnet werden darf".