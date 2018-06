Verlierer des Tages Wegen Drogenbesitzes angeklagt

Die Schauspielerin Rose McGowan (44, "Charmed") ist wegen Drogenbesitzes im US-Bundesstaat Virginia angeklagt worden. Im Januar 2017 wurden mehrere Tütchen Kokain in ihrer Geldbörse gefunden, die sie zuvor in einem Flugzeug in Washington vergessen hatte. McGowan, die in den vergangenen Monaten durch ihre Vorwürfe gegen Harvey Weinstein (66, "Gangs of New York") zu einer Gallionsfigur der Anti-Sexismusbewegung wurde, bestreitet jedoch, dass ihr die Drogen gehören.