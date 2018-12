Verlierer des Tages Wayne Carpendale ist nicht mehr der Star

"Mooooooment ma'! 40 Jahre war ICH hier Center of Attention! So war das jetz nich' gedacht", schreibt er zu dem Bild, das seine Familie zeigt, die sich um seinen mit Rentiergeweih ausgestatteten Nachwuchs gescharrt hat. Er selbst bleibt mit bedröppeltem Gesicht und Nikolausmütze auf dem Kopf im Hintergrund. Doch Wayne Carpendale wird es seinen Liebsten verzeihen. Schließlich ist es das erste Weihnachten mit dem Neuankömmling der Familie. Im Mai dieses Jahres kam sein Sohn zur Welt. Weder er selbst noch seine Ehefrau Annemarie (41), mit der er seit 2013 verheiratet ist, haben den Namen des kleinen "Mini C" bis jetzt verraten.