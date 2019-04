Verlierer des Tages Vorwürfe gegen Travis Scott

Sänger Travis Scott (27, "Astroworld") ist angeblich verklagt worden. Der Vorwurf: Er soll einen Teil seines Songs "No Bystanders" abgekupfert haben. Kläger soll niemand Geringeres als der Oscar-prämierte Rapper DJ Paul (42, "It's Hard out Here for a Pimp") sein. Das US-Promiportal "TMZ" berichtet, dass die beiden schon Gespräche geführt hätten, ein Ergebnis der Unterredung sei bislang allerdings nicht bekannt.