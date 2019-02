Verlierer des Tages Von Ex-Mitarbeiter gehackt? Was ist bei Lindsay Lohan los?

Lindsay Lohan (32, "Freaky Friday") sorgte in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal für einen Skandal. Jetzt machte die US-Schauspielerin erneut negative Schlagzeilen. Das sei dieses Mal aber nicht ihre Schuld gewesen, erklärte sie nun. Auf ihren Social-Media-Accounts waren am Freitag beleidigende Worte über Sängerin Tamar Braxton (41) zu lesen gewesen, die Lohans Mutter Dina (56) in der US-Show "Celebrity Big Brother" besiegt hatte.