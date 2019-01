Verlierer des Tages Viel Kritik für Katie Price

Für das Bild sowie Price' Kommentar an den Chauffeur-Dienst dazu, "Ich habe für euch jetzt jede Menge Arbeit", erntet sie Häme und Spott. Von den meisten Instagram-Nutzern wird sie beschuldigt, ihre Vergehen nicht ernst zu nehmen. So lautet unter anderem ein sarkastischer Kommentar: "Ja, Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein ist definitiv etwas, worüber man Witze machen sollte. Dein Glück, dass du niemanden getötet hast. Kein Respekt!" An anderer Stelle ist wiederum zu lesen: "Schande, dass du niemanden engagiert hast, dich zu fahren, als du dachtest, es wäre eine gute Idee, sich betrunken hinters Steuer zu setzen."