Verlierer des Tages Victoria Beckham ist schuld am Tour-Aus

Es sah alles danach aus, als würde der Traum der Spice-Girls-Fan wahr werden: Sechs Jahre nach dem letzten Auftritt als fünfköpfige Girl Group um Victoria Beckham (44), Mel C (44), Mel B (43), Emma Bunton (42) und Geri Horner (45) sollte es in diesem Herbst endlich auf Reunion-Tour gehen. Doch die britische Boulevardzeitung "The Sun" hat schlechte Nachrichten. Ein Insider will wissen, dass die Tour - erneut - abgesagt werden muss. Und wer ist schuld? "Posh Spice" Victoria Beckham!