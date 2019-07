Verlierer des Tages Victoria Beckham ärgert die Briten

Mit ihren jüngsten Personalentscheidungen hat Victoria Beckham (45) wohl einige ihrer britischen Landsleute vor den Kopf gestoßen. Wie die Zeitung "The Sun" berichtet, habe die Designerin vor kurzem eine Reihe von hochrangigen Positionen in ihrem Unternehmen an französische und italienische Kandidaten vergeben. Eine Entscheidung, die einigen ihrer britischen Angestellten laut den Aussagen eines Insiders sauer aufstößt... Beckham sei stolz darauf, eine britische Geschäftsfrau zu sein, also könne sie auch hochrangige Jobs an diejenigen vergeben, sie sie von Anfang an unterstützt hatten, findet der Insider.