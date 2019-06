Verlierer des Tages Tori Spelling: Peinlicher Zwischenfall

Ihm sei aber eine gute Ausrede eingefallen, so McDermott: Als sein Sohn gefragt habe, ob alles in Ordnung sei, antwortete er demnach: "Ja, ich habe gerade Migräne." McDermott und Spelling haben fünf gemeinsame Kinder: Liam (12), Stella (11), Hattie (7), Finn (6), und Beau (2). Das Liebesleben des Paars, das seit 2006 verheiratet ist, scheint darunter nicht zu leiden: "Es hört nie auf. Meine Frau ist so verdammt sexy", so der Schauspieler.