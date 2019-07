Verlierer des Tages Toni Braxton vor Gericht

Noch immer fehlt von Toni Braxtons (51, "Un-Break My Heart) Verlobungsring jede Spur. Am Donnerstag erschien die 51-Jährige nun vor Gericht. Sie sei "untröstlich" über diesen Verlust, zitiert das US-Klatschportal "TMZ" die Sängerin. Braxton hatte im November ihren Lous-Vuitton-Koffer im Flieger liegenlassen. Am nächsten Tag bekam sie ihn zwar wieder zurück, doch sämtliche Wertsachen inklusive des Verlobungsrings fehlten. Der Schaden soll sich auf rund 2,5 Millionen Dollar (etwa 2,22 Millionen Euro) belaufen.