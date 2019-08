Tommy Lee (56) und seine Frau Brittany Furlan (32) sind in New Orleans mehr oder weniger aus einem Restaurant geflogen. Der Schlagzeuger von Mötley Crüe trug bei seinem Besuch ein Baseballcap, was offenbar gegen die Restaurant-Etikette verstieß. Das Personal wies den 56-Jährigen schließlich daraufhin hin, dass in ihrem Etablissement keine Kopfbedeckungen bei Männern erlaubt seien.