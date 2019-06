Verlierer des Tages Tom Holland: "Spider-Man"-Probleme

Schauspieler Tom Holland (23) hatte einige Probleme, am Set von "Spider-Man: Far From Home" Nahrung zu sich zu nehmen. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" verriet der "Spider-Man"-Darsteller, dass er einen Strohhalm durch das Augenloch seines Superhelden-Anzugs bis zu seinem Mund schieben musste, um Wasser trinken zu können.