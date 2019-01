Verlierer des Tages Tiffany Haddish: Blackout in Show

So hatte sich Tiffany Haddish (39, "Night School") den Rutsch ins neue Jahr sicher nicht vorgestellt... Am Silvesterabend stand für die Komikerin noch eine Show auf dem Plan - die lief aber alles andere als gut. Auf Twitter nahm die US-Amerikanerin Bezug auf einen Artikel von "The Root" und gab zu, auf der Bühne einen Mini-Blackout gehabt zu haben, weshalb ihre Witze teilweise zusammenhangslos wirkten. Ihre Fans hatten dafür kein Verständnis und verließen reihenweise den Saal.