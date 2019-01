Verlierer des Tages Taylor Swift macht es nach

Der gesamte Kardashian-Clan hat zum Jahreswechsel seine privaten Apps und Webseiten geschlossen. Nun haben Kim, Khloé, Kourtney und Kylie eine prominente Nachahmerin gefunden: Denn auch Taylor Swift (29, "Shake It Off") hat sich dazu entschlossen, ihre App "The Swift Life" offline zu nehmen. Und das nur ein Jahr nach dem Release!